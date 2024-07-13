Ямал заявил о нежелании стать таким, как легендарный Месси

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал высказал мнение о сравнении себя с легендарным экс-нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

– Многие люди сравнивают тебя с Месси. Что думаешь об этом?

– Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть.

В конце концов, сравнения с лучшим игроком в истории – это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он. Стараюсь быть собой, люди узнают во мне Ламина Ямала, и это все, – заявил Ямал, которому сегодня, 13 июля, исполнилось 17 лет.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Испании Родри оценил перспективы Ламина Ямала.