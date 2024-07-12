Родри оценил перспективы молодого таланта сборной Испании

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри поделился мнением о том, чего в своей карьере может добиться 16-летний вингер «Барселоны» и испанской национальной команды Ламин Ямал.

«Я вижу в нем зрелость, которую, честно говоря, не знаю, видел ли я когда-нибудь раньше. И я вижу потенциал, игрока… Я не могу сказать вам, каков потолок Ламина. Мы узнаем это через несколько лет. Через пять или шесть лет – посмотрим. Через год-два он станет одним из лучших в мире. Но прежде всего я вижу в нем спокойного ребенка с желанием учиться. Для людей с таким талантом и такими достоинствами бывают случаи, когда мы видим игроков, которые хороши в чем-то одном и придерживаются этого. В Ламине я вижу мальчика, который хочет побеждать с командой, чтобы его поддерживали, чтобы он больше верил в себя. И с этими качествами у него есть все, чтобы стать одним из лучших в ближайшие годы», – заявил Родри.

Как известно, Ламин Ямал на Евро-2024 стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Ранее Родри выступил с заявлением о своих планах относительно Золотого мяча.