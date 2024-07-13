Новичок Шахтера: «В Украине трагичная ситуация. Семья обеспокоена»

Одним из летних новичков «Шахтера» стал защитник Алаа Грам. Тунисский игрок рассказал о переходе в новую команду, своей карьере и ситуации с войной в Украине.

– Алаа, добро пожаловать в «Шахтер»! Ты уже провел первую тренировку с «горняками», поэтому делись впечатлениями от знакомства с партнерами и тренерским штабом.

– Я очень счастлив оказаться здесь и подписать контракт с таким клубом, как «Шахтер». Это действительно большой клуб, убежден, что сможем одержать много побед на футбольном поле. Тренировки в «Шахтере» – это отличный опыт, ритм тренировок впечатляет. Чувствую, что необходимо быть постоянно сконцентрированным, и это хорошо учитывая личное и профессиональное развитие. Буду прилагать усилия, чтобы помочь команде побеждать как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

– С кем советовался перед тем, как принять решение присоединиться к «Шахтеру», и что вообще знал о клубе?

– Это было действительно сложное решение, и в целом все важные решения непростые. Конечно, я слышал о «Шахтере» раньше и понимаю, почему это большой клуб. Прежде всего, я общался с семьей, которая помогла мне принять это решение. Я уверен, что это выбор, которому всегда буду рад.

– Если анализировать выступления «Сфаксьена», то заметно, что вы очень мало пропускали в чемпионате Туниса. В чем секрет такого результата, если сосредоточиться именно на твоем вкладе в игру команды?

– «Сфаксьен» является одной из сильнейших команд тунисского чемпионата, у нас была очень надежная линия защиты. Важно также то, что в коллективе была дружеская атмосфера, благодаря которой мы могли добиваться хороших результатов вместе. Со своей стороны я прилагал максимум усилий по выполнению защитных обязанностей и буду делать все возможное, чтобы продолжить эту тенденцию в «Шахтере».

– В «Сфаксьене» вы играли по схеме с тремя центральными защитниками, а «Шахтер» обычно использует двух центральных защитников. На твой взгляд, как переход на другую модель игры может повлиять на тебя?

– Да, я знаю об этом и перед переходом изучал модель игры «Шахтера». Думаю, может быть необычно, но это не станет проблемой, если сохранять концентрацию, быть преданным делу и работать. Убежден, что смогу интегрироваться в игровую схему «Шахтера» и это не будет сложно при упорном труде.

– Расскажи о своих сильнейших сторонах как защитника.

– Уверен, что для клуба такого уровня, как Шахтер, могу предложить свою концентрацию и преданность. «Шахтер» постоянно играет в Лиге чемпионов, и это требует регулярной работы и полной преданности. Только в таких условиях можно быть частью этого клуба. Обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы быть полезным «Шахтеру».

– Ты первый тунисец в истории «Шахтера». Чувствуешь ответственность за свой народ, который будешь прославлять в клубе, и какие у тебя планы и задачи в «Шахтере»?

– Большая честь быть первым тунисом в истории «Шахтера». Я действительно рад представлять «Шахтер» и свою страну. Буду также нацеливаться на достойные выступления в сборной Туниса и продолжать улучшать собственный уровень игры.

– В «Шахтере» немало легионеров, несмотря на то, что клуб находится в стране, где идет полномасштабная война. Что знаешь об этом и не было ли страха присоединяться к клубу?

– Конечно, ситуация мне известна, и считаю, что это еще больше подтверждает, что «Шахтер» – большой клуб, ведь, несмотря на все проблемы, он продолжает играть и демонстрировать отличные результаты. Я был очень рад, что «Шахтер» заинтересовался мной. Ситуация в Украине является ужасающей и страшной трагедией. Моя семья несколько обеспокоена, но я уверен, что все будет хорошо и в «Шахтере» смогу найти много друзей.