Стала известна реакция Мичела на интерес Манчестер Юнайтед к Цыганкову

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По последней информации испанских СМИ, английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова. Однако главный тренер каталонцев Мичел попросил руководство постараться сохранить Цыганкова, ведь он полностью рассчитывает на украинца и считает ключевым игроком команды.

Сам Виктор дал обещание, что точно проведет предсезонную подготовку с «Жироной». Цыганков сейчас полностью сконцентрирован на каталонской команде и не хочет делать поспешных шагов относительно своего будущего.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.