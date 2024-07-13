Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна реакция Мичела на интерес Манчестер Юнайтед к Цыганкову
Испания
13 июля 2024, 16:37 | Обновлено 13 июля 2024, 17:00
1554
1

Стала известна реакция Мичела на интерес Манчестер Юнайтед к Цыганкову

Тренер каталонского клуба хочет сохранить украинца в команде

13 июля 2024, 16:37 | Обновлено 13 июля 2024, 17:00
1554
1
Стала известна реакция Мичела на интерес Манчестер Юнайтед к Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Мичел

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По последней информации испанских СМИ, английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова. Однако главный тренер каталонцев Мичел попросил руководство постараться сохранить Цыганкова, ведь он полностью рассчитывает на украинца и считает ключевым игроком команды.

Сам Виктор дал обещание, что точно проведет предсезонную подготовку с «Жироной». Цыганков сейчас полностью сконцентрирован на каталонской команде и не хочет делать поспешных шагов относительно своего будущего.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника Черноморца
Будет играть с Роналду? Звезда сборной Украины может перейти в Аль-Наср
Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера
Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
Футбол | 13 июля 2024, 16:01 0
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера

Анатолий Мисюра пожелал Зиги Бадибанге всего наилучшего

ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
Теннис | 13 июля 2024, 05:21 6
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро

Карлос Алькарас пообещал: 14 июля будет хорошим днем для Испании!

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 13.07.2024, 09:38
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря
Футбол | 13.07.2024, 10:50
Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря
Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13.07.2024, 07:57
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Так Віктор це голова.!!! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
12.07.2024, 06:30 12
Футбол
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.07.2024, 07:02 3
Бокс
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
12.07.2024, 07:15 11
Футбол
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
12.07.2024, 01:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем