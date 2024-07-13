Стала известна реакция Мичела на интерес Манчестер Юнайтед к Цыганкову
Тренер каталонского клуба хочет сохранить украинца в команде
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По последней информации испанских СМИ, английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова. Однако главный тренер каталонцев Мичел попросил руководство постараться сохранить Цыганкова, ведь он полностью рассчитывает на украинца и считает ключевым игроком команды.
Сам Виктор дал обещание, что точно проведет предсезонную подготовку с «Жироной». Цыганков сейчас полностью сконцентрирован на каталонской команде и не хочет делать поспешных шагов относительно своего будущего.
Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
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