Испанец Ольмо признался в желании продлить проклятие Кейна
Сборные Испаниии и Англии сыграют 14 ибля в финале Евро-2024
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился планами на финальный матч чемпионата Европы 2024 с командой Англии, в котором Фурия Роха может продлить бестрофейный статус английского нападающего Гарри Кейна.
«Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его – тоже», – заявил Ольмо.
Как известно, 30-летний Кейн в своей карьере не завоевали ни одног командного трофея.
Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в Берлине 14 июля, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024.
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