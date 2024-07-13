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Испания
13 июля 2024, 14:30 | Обновлено 13 июля 2024, 14:35
88
0

Испанец Ольмо признался в желании продлить проклятие Кейна

Сборные Испаниии и Англии сыграют 14 ибля в финале Евро-2024

13 июля 2024, 14:30 | Обновлено 13 июля 2024, 14:35
88
0
Испанец Ольмо признался в желании продлить проклятие Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился планами на финальный матч чемпионата Европы 2024 с командой Англии, в котором Фурия Роха может продлить бестрофейный статус английского нападающего Гарри Кейна.

«Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его – тоже», – заявил Ольмо.

Как известно, 30-летний Кейн в своей карьере не завоевали ни одног командного трофея.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в Берлине 14 июля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024.

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Дани Ольмо Гарри Кейн сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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