Испанец Ольмо признался в желании продлить проклятие Кейна

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился планами на финальный матч чемпионата Европы 2024 с командой Англии, в котором Фурия Роха может продлить бестрофейный статус английского нападающего Гарри Кейна.

«Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его – тоже», – заявил Ольмо.

Как известно, 30-летний Кейн в своей карьере не завоевали ни одног командного трофея.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в Берлине 14 июля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024.