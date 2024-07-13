ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в греческий ПАОК

Чемпион Греции ПАОК объявил о подписании контракта с 30-летним правым защитником Томашем Кендзерой, который ранее имел трудовое соглашение с «Динамо».

В ПАОК польский легионер перешел на правах свободного агента, так как прежде договорился о расторжении контракта с киевлянами.

Контракт Кендзеры с ПАОКом оформлен на два сезона с опцией продления еще на двенадцать месяцев.

Впервые в ПАОК Кендзера перешел в начале 2023 года. Греческий клуб арендовал футболиста у «Динамо», и тот провел за «черно-белых» полтора сезона, сыграв 57 матчей (4 забитых мяча) и став чемпионом Греции по итогам Суперлиги-2023/24.