Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в греческий ПАОК
Греция
13 июля 2024, 14:08 |
510
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в греческий ПАОК

Томаш Кендзера продолжит карьеру в тамошней Суперлиге

13 июля 2024, 14:08 |
510
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в греческий ПАОК
paokfc.gr

Чемпион Греции ПАОК объявил о подписании контракта с 30-летним правым защитником Томашем Кендзерой, который ранее имел трудовое соглашение с «Динамо».

В ПАОК польский легионер перешел на правах свободного агента, так как прежде договорился о расторжении контракта с киевлянами.

Контракт Кендзеры с ПАОКом оформлен на два сезона с опцией продления еще на двенадцать месяцев.

Впервые в ПАОК Кендзера перешел в начале 2023 года. Греческий клуб арендовал футболиста у «Динамо», и тот провел за «черно-белых» полтора сезона, сыграв 57 матчей (4 забитых мяча) и став чемпионом Греции по итогам Суперлиги-2023/24.

По теме:
Он сиял на Евро. Бавария нацелилась на звездного полузащитника ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании сына бразильской легенды
Звезда Евро-2024 согласовал условия контракта с Барселоной
Томаш Кендзера ПАОК Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Греции по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК ПАОК
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13 июля 2024, 07:57 25
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами

Украинец рассматривает продолжение карьеры в Саудовской Аравии

«Довбик – особый случай». В Испании предсказали хэппи-энд в деле украинца
Футбол | 13 июля 2024, 13:18 0
«Довбик – особый случай». В Испании предсказали хэппи-энд в деле украинца
«Довбик – особый случай». В Испании предсказали хэппи-энд в деле украинца

Возможный трансфер нападающего из «Жироны» оценил журналист Алекс Луна

«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Футбол | 12.07.2024, 15:29
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
Футбол | 13.07.2024, 11:15
Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.07.2024, 02:05
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Николай МОРОЗЮК: «Хочется отрубить Семину руку»
Николай МОРОЗЮК: «Хочется отрубить Семину руку»
12.07.2024, 12:54 4
Футбол
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
11.07.2024, 08:54 6
Футбол
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
12.07.2024, 06:30 12
Футбол
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 100
Футбол
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем