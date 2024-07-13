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Кубок Америки
13 июля 2024, 13:56 | Обновлено 13 июля 2024, 14:07
336
0

Месси рассказал о настрое на исторический финал Копа Америка с Колумбией

Нападающий – о предстоящем финале континентального турнира

13 июля 2024, 13:56 | Обновлено 13 июля 2024, 14:07
336
0
Месси рассказал о настрое на исторический финал Копа Америка с Колумбией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем настроении перед будущим финальным матчем Кубка Америки 2024 с командой Колумбии, который может стать для него заключительным финалом в карьере в форме национальной кмнады.

«Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я гораздо спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом. А когда финал наступит, то мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай – Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты – очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал – всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо», – признался 37-летний Месси.

Ранее сообщалось, что срочно изменен формат финала Копа Америка-2024.

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Юрій Остроумов Источник: Marca
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