Срочно изменен формат финала Копа Америка-2024. Виной тому – экс-жена Пике

В ночь на 15 июля состоится финальная игра розыгрыша Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

За считанные часы до проведения поединка стало известно, что перерыв в матче будет продолжаться не 15 минут, а 25. Причиной этому станет выступление колумбийской певицы Шакиры – бывшей супруги экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Пике.

Это, наверное, будет первый случай в истории мирового футбола, когда перерыв в официальном матче продлится дольше, чем обычные 15 минут.

Ранее сообщалось, что назван фаворит будущего финала Кубка Америки 2024.