Срочно изменен формат финала Копа Америка-2024. Виной тому – экс-жена Пике
В матче Аргентина – Колумбия будет нестандартный перерыв
В ночь на 15 июля состоится финальная игра розыгрыша Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.
За считанные часы до проведения поединка стало известно, что перерыв в матче будет продолжаться не 15 минут, а 25. Причиной этому станет выступление колумбийской певицы Шакиры – бывшей супруги экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Пике.
Это, наверное, будет первый случай в истории мирового футбола, когда перерыв в официальном матче продлится дольше, чем обычные 15 минут.
Ранее сообщалось, что назван фаворит будущего финала Кубка Америки 2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин занял в рейтинге восьмую позицию
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!