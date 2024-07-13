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Кубок Америки
13 июля 2024, 11:55 | Обновлено 13 июля 2024, 12:11
1195
0

Срочно изменен формат финала Копа Америка-2024. Виной тому – экс-жена Пике

В матче Аргентина – Колумбия будет нестандартный перерыв

13 июля 2024, 11:55 | Обновлено 13 июля 2024, 12:11
1195
0
Срочно изменен формат финала Копа Америка-2024. Виной тому – экс-жена Пике
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион у Майами, где состоится финал

В ночь на 15 июля состоится финальная игра розыгрыша Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

За считанные часы до проведения поединка стало известно, что перерыв в матче будет продолжаться не 15 минут, а 25. Причиной этому станет выступление колумбийской певицы Шакиры – бывшей супруги экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Пике.

Это, наверное, будет первый случай в истории мирового футбола, когда перерыв в официальном матче продлится дольше, чем обычные 15 минут.

Ранее сообщалось, что назван фаворит будущего финала Кубка Америки 2024.

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Юрій Остроумов Источник: ESPN
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