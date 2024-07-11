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Кубок Америки
11 июля 2024, 08:19 | Обновлено 11 июля 2024, 08:30
129
0

Назван фаворит будущего финала Кубка Америки 2024. Кто возьмет трофей?

Главный приз разыграют сборные Аргентины и Колумбии

11 июля 2024, 08:19 | Обновлено 11 июля 2024, 08:30
129
0
Назван фаворит будущего финала Кубка Америки 2024. Кто возьмет трофей?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июля по европейскому времени в Майами-Гарденс (США) состоится финальный матч розыгрыша Кубка Америки 2024, в котором сойдутся сборные Аргентины и Колумбии.

Как известно, в полуфинале аргентинцы со счетом 2:0 обыграли команду Канады, а Колумбия в меньшинстве одолела сборную Уругвая – 1:0.

Авторитетный статистический портал Opta Alanyst оценил шансы финалистов турнира на победу в решающем матче. Фаворит встречи – сборная Аргентины. Вероятность ее победы имеет показатель в 62,90%. Возможная победа команды Колумбии оценивается показателем в 37,10%.

Как известная, сборная Аргентины брала трофей Кубка Америки 15 раз в истории и является действующим триумфатором турнира. У Колумбии одна победа на континентальном турнире, которая датирована 2001 годом. Еще один раз колумбийцы играли в финале (1975). На счету у аргентинцев 14 титулов вице-чемпиона турнира.

Ранее сообщалось, что игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после матча на Кубке Америки.

По теме:
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Копа Америка сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Analyst
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