Новичок Серии А подписывает 41-летнего голкипера из Испании

Итальянский клуб «Комо» подпишет однолетнее соглашение с 41-летним испанским голкипером Пепе Рейной.

Ранее у Рейны завершился срок действия контракта с испанским «Вильярреалом», за который он выступал два последних сезона.

В своей карьере Пепе Рейна уже играл в чемпионате Италии, защищая цвета «Наполи», «Милана» и «Лацио».

«Комо» в предстоящем сезоне выступит в Серии А в статусе новичка, повысившись в классе из Серии В.

Ранее сообщалось, что к «Комо» может присоединиться экс-нападающий сборной Франции.