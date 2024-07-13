Новичок Серии А подписывает 41-летнего голкипера из Испании
Карьеру в «Комо» продолжит Пепе Рейна
Итальянский клуб «Комо» подпишет однолетнее соглашение с 41-летним испанским голкипером Пепе Рейной.
Ранее у Рейны завершился срок действия контракта с испанским «Вильярреалом», за который он выступал два последних сезона.
В своей карьере Пепе Рейна уже играл в чемпионате Италии, защищая цвета «Наполи», «Милана» и «Лацио».
«Комо» в предстоящем сезоне выступит в Серии А в статусе новичка, повысившись в классе из Серии В.
Ранее сообщалось, что к «Комо» может присоединиться экс-нападающий сборной Франции.
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