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Италия
13 июля 2024, 12:58 | Обновлено 13 июля 2024, 13:08
525
0

Новичок Серии А подписывает 41-летнего голкипера из Испании

Карьеру в «Комо» продолжит Пепе Рейна

13 июля 2024, 12:58 | Обновлено 13 июля 2024, 13:08
525
0
Новичок Серии А подписывает 41-летнего голкипера из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна

Итальянский клуб «Комо» подпишет однолетнее соглашение с 41-летним испанским голкипером Пепе Рейной.

Ранее у Рейны завершился срок действия контракта с испанским «Вильярреалом», за который он выступал два последних сезона.

В своей карьере Пепе Рейна уже играл в чемпионате Италии, защищая цвета «Наполи», «Милана» и «Лацио».

«Комо» в предстоящем сезоне выступит в Серии А в статусе новичка, повысившись в классе из Серии В.

Ранее сообщалось, что к «Комо» может присоединиться экс-нападающий сборной Франции.

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Юрій Остроумов Источник: Джанлука Ди Марцио
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