Звезда Евро-2024 согласовал условия контракта с Барселоной

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским вингером «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, теперь «сине-гранатовым» осталось договориться с баскским клубом о денежной компенсации за переход 22-летнего футболиста.

Отмечается, что «Атлетик» не желает отпускать игрока за сумму, меньшую, чем его клаусула, поэтому, скорее всего, «Барселоне» придется заплатить за звезду Евро-2024 58 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.