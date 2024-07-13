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Испания
13 июля 2024, 13:43 | Обновлено 13 июля 2024, 13:55
1016
0

Звезда Евро-2024 согласовал условия контракта с Барселоной

Нико Уильямс, похоже, покинет «Атлетик»

13 июля 2024, 13:43 | Обновлено 13 июля 2024, 13:55
1016
0
Звезда Евро-2024 согласовал условия контракта с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским вингером «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, теперь «сине-гранатовым» осталось договориться с баскским клубом о денежной компенсации за переход 22-летнего футболиста.

Отмечается, что «Атлетик» не желает отпускать игрока за сумму, меньшую, чем его клаусула, поэтому, скорее всего, «Барселоне» придется заплатить за звезду Евро-2024 58 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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