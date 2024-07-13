Звезда Евро-2024 согласовал условия контракта с Барселоной
Нико Уильямс, похоже, покинет «Атлетик»
Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским вингером «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, теперь «сине-гранатовым» осталось договориться с баскским клубом о денежной компенсации за переход 22-летнего футболиста.
Отмечается, что «Атлетик» не желает отпускать игрока за сумму, меньшую, чем его клаусула, поэтому, скорее всего, «Барселоне» придется заплатить за звезду Евро-2024 58 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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