Источник: на следующей неделе клубы УПЛ определят судьбу Днепра-1
Скорее всего, «Минай» снова спасется от вылета
На следующей неделе в Киеве состоится заседание клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает Telegram-канал «Брутальный Футбол».
По информации источника, на нем участники УПЛ будут определять судьбу «Днепра-1», а точнее, вопрос его участия в следующем розыгрыше чемпионата Украины.
Ожидается, что клубы проголосуют за то, чтобы исключить спортивный клуб из Премьер-лиги и вернуть в соревнование «Минай».
В сезоне 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата.
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