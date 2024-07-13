Источник: на следующей неделе клубы УПЛ определят судьбу Днепра-1

На следующей неделе в Киеве состоится заседание клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает Telegram-канал «Брутальный Футбол».

По информации источника, на нем участники УПЛ будут определять судьбу «Днепра-1», а точнее, вопрос его участия в следующем розыгрыше чемпионата Украины.

Ожидается, что клубы проголосуют за то, чтобы исключить спортивный клуб из Премьер-лиги и вернуть в соревнование «Минай».

В сезоне 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата.