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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 12:03 | Обновлено 13 июля 2024, 12:44
880
1

Источник: на следующей неделе клубы УПЛ определят судьбу Днепра-1

Скорее всего, «Минай» снова спасется от вылета

13 июля 2024, 12:03 | Обновлено 13 июля 2024, 12:44
880
1
Источник: на следующей неделе клубы УПЛ определят судьбу Днепра-1
ФК Минай

На следующей неделе в Киеве состоится заседание клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает Telegram-канал «Брутальный Футбол».

По информации источника, на нем участники УПЛ будут определять судьбу «Днепра-1», а точнее, вопрос его участия в следующем розыгрыше чемпионата Украины.

Ожидается, что клубы проголосуют за то, чтобы исключить спортивный клуб из Премьер-лиги и вернуть в соревнование «Минай».

В сезоне 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата.

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Минай Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 1
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ĴØЌÉŔ
Цирк продолжается . Шевченко и ко продолжают издевательства . Да играйте по примеру Бельгии какие на х . 16 команд ? 
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