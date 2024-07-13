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Англия
13 июля 2024, 11:05 | Обновлено 13 июля 2024, 11:12
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0

Саутгейт рассказал о разнице в эмоциях от финала Евро-2020 и Евро-2024

Гарет дал сравнительную характеристику

13 июля 2024, 11:05 | Обновлено 13 июля 2024, 11:12
130
0
Саутгейт рассказал о разнице в эмоциях от финала Евро-2020 и Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о выходе команды в финал чемпионата Европы 2024, в котором она 14 июля сыграет со сборной Испании (начало матча – о 22:00 по киевскому времени).

«Совсем другие ощущения [по сравнению с финалом Евро-2020]. Сейчас у нас как у команды новый период, но уже есть опыт двух крупных турниров за плечами.

Думаю, что в этот раз мы меньше праздновали. Возможно, испытали чуть меньшее удовлетворение. Я не могу сказать, что это (выходы в финалы) стало для нас обыденностью, но стало немного более привычным делом. Вероятно, подобное звучит нелепо, учитывая историю сборной Англии», – заявил Саутгейт.

Напомним, в финале Евро-2020, который проводился летом 2021 года, английская сборная проиграла команде Италии по пенальти – 2:3 (основное и дополнительное время – 1:1).

Ранее стало известно, что Гарет Саутгейт является самым дорогим тренером Евро-2024.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: BBC
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