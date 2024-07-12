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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 12:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:53
378
0

Назван самый дорогой тренер Евро-2024. Ребров – вне топового списка

Англичанин Гарет Саутгейт вне конкуренции по дороговизне

12 июля 2024, 12:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:53
378
0
Назван самый дорогой тренер Евро-2024. Ребров – вне топового списка
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Издание Football Benchmark, ссылаясь на данные Finance Football, опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров сборных команд, которые вышли на старт чемпионата Европы 2024.

Лидером реестра является главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой 5,8 млн евро.

На второй позиции расположился наставник немецкой команды Юлиан Нагельсман (4,8 млн евро). Замыкает первую тройку Роберто Мартинес, возглавляющий португальцев (4 млн евро).

Последними в десятке рейтинга значатся Ральф Рангник из сборной Австрии и Доменико Тедеско из сборной Бельгии с зарплатой в 1,5 млн евро.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров в рейтинге не присутствует.

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Гарет Саутгейт Доменико Тедеско Сергей Ребров Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн Роберто Мартинес Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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