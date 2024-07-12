Назван самый дорогой тренер Евро-2024. Ребров – вне топового списка

Издание Football Benchmark, ссылаясь на данные Finance Football, опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров сборных команд, которые вышли на старт чемпионата Европы 2024.

Лидером реестра является главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой 5,8 млн евро.

На второй позиции расположился наставник немецкой команды Юлиан Нагельсман (4,8 млн евро). Замыкает первую тройку Роберто Мартинес, возглавляющий португальцев (4 млн евро).

Последними в десятке рейтинга значатся Ральф Рангник из сборной Австрии и Доменико Тедеско из сборной Бельгии с зарплатой в 1,5 млн евро.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров в рейтинге не присутствует.