В субботу, 13 июля, харьковский «Металлист 1925» в рамках сбора в Винниках померится силами с командой «Агробизнес» из Волочиска.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Как известно, «Металлист 1925» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из УПЛ в Первую лигу и теперь готовиться к борьбе за возвращение в элитный дивизион.

Харьковская команда 8 июля провела нестандартный спарринг с «Буковиной», который завершился вничью 0:0.

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция