Товарищеские матчи
13.07.2024 17:00 - : -
Украина. Первая лига13 июля 2024, 10:33 | Обновлено 13 июля 2024, 10:35
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Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 17:00 товарищеский матч летнего межсезонья
13 июля 2024, 10:33 | Обновлено 13 июля 2024, 10:35
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В субботу, 13 июля, харьковский «Металлист 1925» в рамках сбора в Винниках померится силами с командой «Агробизнес» из Волочиска.
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Как известно, «Металлист 1925» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из УПЛ в Первую лигу и теперь готовиться к борьбе за возвращение в элитный дивизион.
Харьковская команда 8 июля провела нестандартный спарринг с «Буковиной», который завершился вничью 0:0.
Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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