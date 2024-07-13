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Товарищеские матчи
Металлист 1925
13.07.2024 17:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 июля 2024, 10:33 | Обновлено 13 июля 2024, 10:35
36
0

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 17:00 товарищеский матч летнего межсезонья

13 июля 2024, 10:33 | Обновлено 13 июля 2024, 10:35
36
0
Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 13 июля, харьковский «Металлист 1925» в рамках сбора в Винниках померится силами с командой «Агробизнес» из Волочиска.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Как известно, «Металлист 1925» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из УПЛ в Первую лигу и теперь готовиться к борьбе за возвращение в элитный дивизион.

Харьковская команда 8 июля провела нестандартный спарринг с «Буковиной», который завершился вничью 0:0.

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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