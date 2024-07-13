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  4. Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 05:43 |
2222
0

Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали

Игра 2-го тура группового этапа против Словакии могла не состояться из-за российских хакеров

13 июля 2024, 05:43 |
2222
0
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Однако поединок мог не состояться. Как сообщает издание Dayli Mail со ссылкой на AD, всему виной российские хакеры.

Накануне игры возникли опасения, что пророссийские хакерские группы атакуют стадион. Сообщается, что группы могли попытаться проецировать нежелательные сообщения на экраны или саботировать инфраструктуру на стадионе, или в фан-зонах, и выключать свет на стадионе.

Впоследствии была вызвана нидерландская компания по кибербезопасности Dutch Eye Security, и они смогли предотвратить возникновение любых желаемых сценариев. Также был риск того, что на арене прозвучит государственный гимн россии.

Ранее уже были случаи, когда российские хакеры пытались сорвать крупные мероприятия. В марте во время отборочного матча Евро-2024 между Польшей и Эстонией произошла DDoS-атака со стороны пророссийских хакерских группировок. Кибератаки также прошли во время Евровидения.

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Даниил Агарков Источник: Daily Mail
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