ВИДЕО. Как юношеская команда Динамо отгрузила 5 мячей дублю Левого Берега
Игра завершилась со счетом 5:0, поединок состоялся в Киеве
12 июля состоялся товарищеский матч между командами «Динамо» Киев U-19 и «Левый Берег-2». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу молодежного коллектива «бело-синих».
Точными ударами в составе хозяев отметились Виталий Лобко (2, 8), Павел Люсин (21), Давид Белый (26) и Владислав Герич (66).
«Левый Берег-2» проводит подготовку к дебютному сезоне во Второй лиге Украины.
Товарищеский матч. 12 июля. Киев
Динамо Киев U-19 – Левый Берег-2 – 5:0
Голы: Лобко, 2, 8, Люсин, 26, Герич, 66
Видеообзор матча:
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