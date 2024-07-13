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Товарищеские матчи
Динамо Киев U19
12.07.2024 11:00 – FT 5 : 0
Левый берег-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 июля 2024, 04:44 |
52
0

ВИДЕО. Как юношеская команда Динамо отгрузила 5 мячей дублю Левого Берега

Игра завершилась со счетом 5:0, поединок состоялся в Киеве

13 июля 2024, 04:44 |
52
0
ВИДЕО. Как юношеская команда Динамо отгрузила 5 мячей дублю Левого Берега
ФК Динамо Киев

12 июля состоялся товарищеский матч между командами «Динамо» Киев U-19 и «Левый Берег-2». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу молодежного коллектива «бело-синих».

Точными ударами в составе хозяев отметились Виталий Лобко (2, 8), Павел Люсин (21), Давид Белый (26) и Владислав Герич (66).

«Левый Берег-2» проводит подготовку к дебютному сезоне во Второй лиге Украины.

Товарищеский матч. 12 июля. Киев

Динамо Киев U-19 – Левый Берег-2 – 5:0

Голы: Лобко, 2, 8, Люсин, 26, Герич, 66

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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