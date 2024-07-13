В социальных сетях разлетается фото украинской модели OnlyFans Марии Фростиной, которая покоряет стадионы Евро-2024.

Марию впервые заметили на матче Англии против Словакии в 1/8 финале чемпионата Европы. Девушка решила продемонстрировать всем свою обнаженную грудь. Фотографии мгновенно разлетелись по популярным пабликам в X (Twitter).

«Я никогда не была футбольной фанаткой, но все изменилось сегодня. У меня была прекрасная возможность побывать на матче Англии и Словакии и, блин, во время матча абсолютно невозможно быть сонным или мрачным, энергия фан-зоны переполнена, люди скандируют и болеют за свои страны, за победу в игре! Я лично болею за Англию», – написала Мария в Instagram.

Фростина почти 9 лет прожила в Китае, путешествовала по Тибету, а ныне проживает в Германии. В описании к ее аккаунту указано, что она является диджеем и моделью платформы OnlyFans.

ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024