Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона
13 июля состоится финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.
В поединке за титул встретятся представительница Италии Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки провели одну встречу, выиграла Крейчикова.
Обе спортсменки имеют за плечами по одному финалу турниров Grand Slam. Жасмин – финалистка Ролаг Гаррос 2024, Барбора – чемпионка грунтового мейджора в 2021 году.
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