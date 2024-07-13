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  4. Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
13 июля 2024, 00:42 |
42
0

Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

13 июля 2024, 00:42 |
42
0
Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

13 июля состоится финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В поединке за титул встретятся представительница Италии Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки провели одну встречу, выиграла Крейчикова.

Обе спортсменки имеют за плечами по одному финалу турниров Grand Slam. Жасмин – финалистка Ролаг Гаррос 2024, Барбора – чемпионка грунтового мейджора в 2021 году.

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смотреть онлайн Барбора Крейчикова Уимблдон-2024 Жасмин Паолини
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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