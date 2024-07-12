Олли УОТКИНС: «Пересматривал свой гол в полуфинале. Один сохранил на финал»

Форвард сборной Англии Олли Уоткинс признал, что несколько раз пересматривал свой победный гол в матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов, но надеется забить и в финале.

«Несколько раз пересматривал свой гол в полуфинале. Друг мне сказал, что чувствовал, что я забью в финале. Посмотрим, может, сохранил гол и на финал».

«Сборная играет скучно? Мы все любим увлекательный футбол, но нам все равно, как мы играем и кто забивает, если мы побеждаем», — сказал Уоткинс.

Финал Испания – Англия состоится 14 июля.