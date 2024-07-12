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  4. Олли УОТКИНС: «Пересматривал свой гол в полуфинале. Один сохранил на финал»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 22:48 |
93
0

Олли УОТКИНС: «Пересматривал свой гол в полуфинале. Один сохранил на финал»

Англия в матче за трофей сыграет против Испании

12 июля 2024, 22:48 |
93
0
Олли УОТКИНС: «Пересматривал свой гол в полуфинале. Один сохранил на финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Форвард сборной Англии Олли Уоткинс признал, что несколько раз пересматривал свой победный гол в матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов, но надеется забить и в финале.

«Несколько раз пересматривал свой гол в полуфинале. Друг мне сказал, что чувствовал, что я забью в финале. Посмотрим, может, сохранил гол и на финал».

«Сборная играет скучно? Мы все любим увлекательный футбол, но нам все равно, как мы играем и кто забивает, если мы побеждаем», — сказал Уоткинс.

Финал Испания – Англия состоится 14 июля.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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