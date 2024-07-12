Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг клубов, которые являются наиболее популярными в известных странах мира.

В Украине самым большим клубом было признано киевское «Динамо», которое является самой титулованной командой страны. В Испании «Реал» опередил «Барселону», а крупнейшим клубом Италии признан «Ювентус».

В Англии признание получил «Манчестер Юнайтед», а в Германии – «Бавария». Крупнейшим французским клубом ожидаемо стал «ПСЖ».

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро.

Самые белые клубы известных стран мира