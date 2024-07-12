Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
В Украине самым большим клубом портал FourFourTwo назвал «Динамо»
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг клубов, которые являются наиболее популярными в известных странах мира.
В Украине самым большим клубом было признано киевское «Динамо», которое является самой титулованной командой страны. В Испании «Реал» опередил «Барселону», а крупнейшим клубом Италии признан «Ювентус».
В Англии признание получил «Манчестер Юнайтед», а в Германии – «Бавария». Крупнейшим французским клубом ожидаемо стал «ПСЖ».
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро.
Самые белые клубы известных стран мира
- Украина – Динамо Киев
- Испания – Реал Мадрид
- Германия – Бавария
- Англия – Манчестер Юнайтед
- Франция – ПСЖ
- Италия – Ювентус
- Нидерланды – Аякс
- Бразилия – Фламенго
- США – Лос-Анджелес Гэлакси
- Саудовская Аравия – Аль-Хиляль
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