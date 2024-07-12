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12 июля 2024, 22:52 |
456
1

Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира

В Украине самым большим клубом портал FourFourTwo назвал «Динамо»

12 июля 2024, 22:52 |
456
1
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг клубов, которые являются наиболее популярными в известных странах мира.

В Украине самым большим клубом было признано киевское «Динамо», которое является самой титулованной командой страны. В Испании «Реал» опередил «Барселону», а крупнейшим клубом Италии признан «Ювентус».

В Англии признание получил «Манчестер Юнайтед», а в Германии – «Бавария». Крупнейшим французским клубом ожидаемо стал «ПСЖ».

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро.

Самые белые клубы известных стран мира

  • Украина – Динамо Киев
  • Испания – Реал Мадрид
  • Германия – Бавария
  • Англия – Манчестер Юнайтед
  • Франция – ПСЖ
  • Италия – Ювентус
  • Нидерланды – Аякс
  • Бразилия – Фламенго
  • США – Лос-Анджелес Гэлакси
  • Саудовская Аравия – Аль-Хиляль

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FourFourTwo Фламенго Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Ювентус Аякс Аль-Хиляль Лос-Анджелес Гэлакси рейтинг
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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Комментарии 2
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Александр Шевченко
Теж мені новина. Хтось думав що днонецькі криси найпопулярніша команда України? Отсосіті 
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Remark
Ми це і так знали!
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