СНУРНИЦЫН: «Вернидуб – сильный тренер со своей философией»
Новичок криворожцев рассказал о своих впечатлениях от перехода в клуб
Новичок «Кривбасса» Игорь Снурницин рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.
– Игорь, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК «Кривбасс».
– Эмоции очень хорошие, в «Кривбассе» все нравится. Агент сообщил, что есть такой вариант с красно-белыми. Обсудили детали и решил присоединиться к новой команде.
– Что знал о «Кривбассе» до перехода?
– «Кривбасс» – большой клуб со своей историей. Здесь сильный тренер – Юрий Вернидуб. Имеет свою философию и характер. Мне импонирует стиль его игры.
– Кого знал из нашей команды до перехода?
– Некоторых знал раньше, с другими познакомился уже здесь. Почти против всех уже играл раньше. Хомченовский, Лунев, Стецьков – с ними уже были знакомы.
– Ты выбрал номер 74. Почему именно этот номер?
– В детстве я играл под номером 7. А когда защищал цвета сборной Украины, то был четвертый номер. Поэтому уже в «Кривбассе» объединил эти две цифры, получилось 74.
24-летний защитник стал одним из 4 новых игроков «Кривбасса».
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