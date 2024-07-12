СНУРНИЦЫН: «Вернидуб – сильный тренер со своей философией»

Новичок «Кривбасса» Игорь Снурницин рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.

– Игорь, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК «Кривбасс».



– Эмоции очень хорошие, в «Кривбассе» все нравится. Агент сообщил, что есть такой вариант с красно-белыми. Обсудили детали и решил присоединиться к новой команде.

– Что знал о «Кривбассе» до перехода?



– «Кривбасс» – большой клуб со своей историей. Здесь сильный тренер – Юрий Вернидуб. Имеет свою философию и характер. Мне импонирует стиль его игры.

– Кого знал из нашей команды до перехода?



– Некоторых знал раньше, с другими познакомился уже здесь. Почти против всех уже играл раньше. Хомченовский, Лунев, Стецьков – с ними уже были знакомы.

– Ты выбрал номер 74. Почему именно этот номер?



– В детстве я играл под номером 7. А когда защищал цвета сборной Украины, то был четвертый номер. Поэтому уже в «Кривбассе» объединил эти две цифры, получилось 74.



24-летний защитник стал одним из 4 новых игроков «Кривбасса».