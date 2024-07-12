В УЕФА изменили правила на Золотую бутсу Евро-2024. Стали известны детали

Завершились полуфинальные матчи Евро-2024. В финале турнира сойдутся сборные Англии и Испании.

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия), Дани Ольмо (Испания). Однако Мусиала, Микаутадзе и Шранц и Гакпо больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

По информации ESPN, УЕФА изменил правила на получение «Золотой бутсы» нынешнего Евро. На Евро-2020 Патрик Шик и Криштиану Роналду забили по пять голов, однако португалец из-за большего количества ассистов выиграл награду. По итогам Евро-2024, если у нескольких игроков будет забито одинаковое количество голов – каждый игрок получит награду.

Финальный поединок чемпионата Европы 2024 состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00