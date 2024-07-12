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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером
Италия
12 июля 2024, 18:33 |
74
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером

Симоне Индзаги останется в клубе еще на два года

12 июля 2024, 18:33 |
74
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером
ФК Интер. Симоне Индзаги

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги. Новое соглашение с 48-летним итальянским специалистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что зарплата Индзаги по новому контракту вырастет до 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Симоне Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года. С «нерадзурри» выиграл 6 трофеев, включая чемпионский титул в Серии А сезона 2023/2024. В 2023 году вывел команду в финал Лиги чемпионов.

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Симоне Индзаги Интер Милан продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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