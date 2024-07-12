ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги. Новое соглашение с 48-летним итальянским специалистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что зарплата Индзаги по новому контракту вырастет до 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Симоне Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года. С «нерадзурри» выиграл 6 трофеев, включая чемпионский титул в Серии А сезона 2023/2024. В 2023 году вывел команду в финал Лиги чемпионов.