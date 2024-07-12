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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с опытным защитником
Англия
12 июля 2024, 18:09 |
205
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с опытным защитником

Джонни Эванс останется в клубе еще на год

12 июля 2024, 18:09 |
205
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с опытным защитником
ФК Манчестер Юнайтед. Джонни Эванс

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Джонни Эвансом. Новое соглашение с 36-летним североирландским ветераном рассчитано еще на год – до лета 2026 года.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за первую команду «Красных дьяволов» выступал в 2006 – 2015 годах и вернулся летом 2023 года, успел поиграть на «ВБА» и «Лестер». В прошлом сезоне отличился 1 ассистом в 30 матчах во всех турнирах.

Напомним, вчера в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вошел Рууд ван Нистелрой.

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Манчестер Юнайтед Джонни Эванс продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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