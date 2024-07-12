ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с опытным защитником

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Джонни Эвансом. Новое соглашение с 36-летним североирландским ветераном рассчитано еще на год – до лета 2026 года.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за первую команду «Красных дьяволов» выступал в 2006 – 2015 годах и вернулся летом 2023 года, успел поиграть на «ВБА» и «Лестер». В прошлом сезоне отличился 1 ассистом в 30 матчах во всех турнирах.

Напомним, вчера в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вошел Рууд ван Нистелрой.