ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб тен Хага
Рууд ван Нистелрой будет работать в своем бывшем клубе
«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том,что к тренерскому штабу наставника команды Эрика тен Хага присоединились два новых специалиста.
Речь идет о Рене Хаке и Рууде ван Нистелрое. Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 2026 года.
В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 годы. Суммарно 48-летний нидерландский экс-форвард провел за клуб 219 матчей во всех турнирах и забил 150 голов.
О том, что ван Нистелрой войдет в тренерский штаб тен Хага, сообщалось еще в конце июня.
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