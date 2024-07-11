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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб тен Хага
Англия
11 июля 2024, 18:31 |
537
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб тен Хага

Рууд ван Нистелрой будет работать в своем бывшем клубе

11 июля 2024, 18:31 |
537
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб тен Хага
ФК Манчестер Юнайтед. Рене Хаке и Рууд ван Нистелрой

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том,что к тренерскому штабу наставника команды Эрика тен Хага присоединились два новых специалиста.

Речь идет о Рене Хаке и Рууде ван Нистелрое. Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 2026 года.

В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 годы. Суммарно 48-летний нидерландский экс-форвард провел за клуб 219 матчей во всех турнирах и забил 150 голов.

О том, что ван Нистелрой войдет в тренерский штаб тен Хага, сообщалось еще в конце июня.

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Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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