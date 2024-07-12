Фонд Пеле поздравил Ямала побитием рекорда бразильца

Фонд легендарного Пеле поздравил Ламина Ямала с побитием рекорда бразильца.



«На этой неделе мы стали свидетелями того, как важный рекорд Пеле был побит молодым парнем по имени Ламин Ямал. Юноша стал самым молодым игроком, участвовавшим в полуфинале крупных национальных турниров. Пеле сыграл против сборной Франции на Чемпионате мира 1958 года в возрасте 17 лет и 244 дней.



Против того же соперника испанский футболист начал матч в 16 лет и 362 дня. Фонд Пеле поздравляет Ламина Ямала с этим важным этапом в его карьере и желает, чтобы это был первый шаг на долгом и победоносном пути».



9 июля, в возрасте 16 лет и 362 дня Ламин Ямаль вышел на матч против Франции и побил рекорд Пеле.