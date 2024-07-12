Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оригинальная причина. Форвард Дженоа получил подарок от фаната
Италия
12 июля 2024, 17:16 | Обновлено 12 июля 2024, 17:27
274
0

Оригинальная причина. Форвард Дженоа получил подарок от фаната

Альберт Гудмундссон помог болельщику выиграть фентези-лигу

12 июля 2024, 17:16 | Обновлено 12 июля 2024, 17:27
274
0
Оригинальная причина. Форвард Дженоа получил подарок от фаната
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Форвард «Дженоа» и сборной Исландии Альберт Гудмундссон на своей странице в Инстаграме показал подарок, который получил по почте от болельщика. Это бутылка шампанского «Laurent Perrier».

Фанат подарил Гудмундссону шампанское в знак благодарности за то, что форвард «Дженоа» помог ему выиграть фентези-лигу Серии А. Исландец стал одним из главных открытий прошлого сезона Серии А, отличившись 14 голами и 4 ассистами в 35 матчах.

Ранее сообщалось о том, что Гудмундссон может оказаться в тюрьме.

По теме:
ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой
ФОТО. Беленюк показал форму сборной Украины на ОИ-2024 в Париже
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Альберт Гудмундссон Дженоа фото
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Футбол | 12 июля 2024, 11:02 7
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик

У Андрея Лунина есть множество вариантов продолжения карьеры

Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Футбол | 12 июля 2024, 11:02 5
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?

Николай Морозюк отрицает наличие политических амбиций

Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Футбол | 12.07.2024, 16:29
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 11.07.2024, 21:25
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 11.07.2024, 18:30
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 52
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 13
Футбол
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа мог вытерпеть удары от Кличко и Усика. А Фьюри...»
Эдди ХИРН: «Джошуа мог вытерпеть удары от Кличко и Усика. А Фьюри...»
10.07.2024, 21:31 2
Бокс
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем