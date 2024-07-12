Италия12 июля 2024, 17:16 | Обновлено 12 июля 2024, 17:27
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Оригинальная причина. Форвард Дженоа получил подарок от фаната
Альберт Гудмундссон помог болельщику выиграть фентези-лигу
12 июля 2024, 17:16 | Обновлено 12 июля 2024, 17:27
274
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Форвард «Дженоа» и сборной Исландии Альберт Гудмундссон на своей странице в Инстаграме показал подарок, который получил по почте от болельщика. Это бутылка шампанского «Laurent Perrier».
Фанат подарил Гудмундссону шампанское в знак благодарности за то, что форвард «Дженоа» помог ему выиграть фентези-лигу Серии А. Исландец стал одним из главных открытий прошлого сезона Серии А, отличившись 14 голами и 4 ассистами в 35 матчах.
Ранее сообщалось о том, что Гудмундссон может оказаться в тюрьме.
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