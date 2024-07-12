Оригинальная причина. Форвард Дженоа получил подарок от фаната

Форвард «Дженоа» и сборной Исландии Альберт Гудмундссон на своей странице в Инстаграме показал подарок, который получил по почте от болельщика. Это бутылка шампанского «Laurent Perrier».

Фанат подарил Гудмундссону шампанское в знак благодарности за то, что форвард «Дженоа» помог ему выиграть фентези-лигу Серии А. Исландец стал одним из главных открытий прошлого сезона Серии А, отличившись 14 голами и 4 ассистами в 35 матчах.

Ранее сообщалось о том, что Гудмундссон может оказаться в тюрьме.