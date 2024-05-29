Один из лучших бомбардиров Серии А может оказаться в тюрьме

Лидер «Дженоа» Альберт Гудмундссон может оказаться в тюрьме. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Исландского форварда, который стал пятым бомбардиром Серии А нынешнего сезона, обвиняют в изнасиловании. Жертвой возможного преступления является гражданка Исландии, преступление, по ее словам, было совершено летом 2023 года в одном из ночных клубов Рейкьявика.

Гудмундссона обвинили в сексуальном насилии еще в прошлом году, но дело закрыли. Однако предполагаемая жертва подала апелляцию, которая была успешной, и дело открыли заново.

Рассмотрение данного дела, скорее всего, состоится осенью текущего года. Гудмундссону грозит от 1 до 16 лет тюрьмы.