Один из лучших бомбардиров Серии А может оказаться в тюрьме
Альберта Гудмундссона обвиняют в изнасиловании
Лидер «Дженоа» Альберт Гудмундссон может оказаться в тюрьме. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Исландского форварда, который стал пятым бомбардиром Серии А нынешнего сезона, обвиняют в изнасиловании. Жертвой возможного преступления является гражданка Исландии, преступление, по ее словам, было совершено летом 2023 года в одном из ночных клубов Рейкьявика.
Гудмундссона обвинили в сексуальном насилии еще в прошлом году, но дело закрыли. Однако предполагаемая жертва подала апелляцию, которая была успешной, и дело открыли заново.
Рассмотрение данного дела, скорее всего, состоится осенью текущего года. Гудмундссону грозит от 1 до 16 лет тюрьмы.
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