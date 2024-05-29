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Италия
29 мая 2024, 15:51 |
1317
0

Один из лучших бомбардиров Серии А может оказаться в тюрьме

Альберта Гудмундссона обвиняют в изнасиловании

29 мая 2024, 15:51 |
1317
0
Один из лучших бомбардиров Серии А может оказаться в тюрьме
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Лидер «Дженоа» Альберт Гудмундссон может оказаться в тюрьме. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Исландского форварда, который стал пятым бомбардиром Серии А нынешнего сезона, обвиняют в изнасиловании. Жертвой возможного преступления является гражданка Исландии, преступление, по ее словам, было совершено летом 2023 года в одном из ночных клубов Рейкьявика.

Гудмундссона обвинили в сексуальном насилии еще в прошлом году, но дело закрыли. Однако предполагаемая жертва подала апелляцию, которая была успешной, и дело открыли заново.

Рассмотрение данного дела, скорее всего, состоится осенью текущего года. Гудмундссону грозит от 1 до 16 лет тюрьмы.

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Альберт Гудмундссон Дженоа изнасилование тюрьма
Олег Дидух Источник: Il Mattino
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