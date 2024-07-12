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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Испанцы на Евро-2024 напугали всех»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 17:11 |
1083
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Испанцы на Евро-2024 напугали всех»

Экс-форвард «Динамо» Киев – о Евро-2024

12 июля 2024, 17:11 |
1083
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Испанцы на Евро-2024 напугали всех»
Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу победы Испании над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024:

«Испанцы поставили французам другие условия, чем остальные соперники на чемпионате Европы. Французы привыкли, что команды в играх против них закрываются, перекрывают все зоны. Поэтому они и мучились до полуфинала. С игры не забивали, потому что им перекрывали кислород еще на подступах к штрафной. Тогда они находили выход — максимально эффективно использовали стандартные положения.

В матче с Испанией им уже пришлось побегать за мячом. Эта команда вообще стала для меня открытием. Молодые ребята, а как действуют в прессинге! Добавить технику и взвешенность в действиях, то и понятно, почему испанцы вышли в финал. Ну и, конечно, исполнительское мастерство. Ямал качнул четверых и попал в свободный коридор под штангу. Если бы еще второй такой забил, то в трансферной стоимости, пожалуй, уже и Мбаппе обогнал бы. Испанцы играли в привычной манере, с определенной открытостью, но завидной подстраховкой и очень дисциплинированно. Их не выбил из колеи быстрый гол, им не надо даже было приходить в себя. Быстро отыгрались и повели в счете.

Задачу Дешам не выполнил, хотя выход в полуфинал — это неплохой результат. Но там мерки другие. Когда ты играешь в финале чемпионата мира, то через два года должен как минимум играть в финале на чемпионате Европы. По составу эта команда могла претендовать на большее.

Перед турниром я ставил на Англию и Францию. Состав у них очень мощный. А испанцы, немцы или итальянцы, думал, разочаруют. С Италией я не ошибся. А Испания впечатляет. Очень молодая команда, но тренер сделал из футболистов интересный оркестр. Напугали всех».

Напомним, в финале Евро-2024 Испания 14 июля сыграет с Англией.

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Олег Дидух Источник: Футбол 24
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