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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 17:05 | Обновлено 12 июля 2024, 17:07
1507
0

Карпаты нацелились еще на пятерых потенциальных новичков

Львовяне ведут переговоры с несколькими легионерами

12 июля 2024, 17:05 | Обновлено 12 июля 2024, 17:07
1507
0
Карпаты нацелились еще на пятерых потенциальных новичков
ФК Минай. Владислав Вакула

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты», которые снова будут выступать в УПЛ, подписали контракт с опорным полузащитником Иваном Чабаном, которому 24 июля исполнится 18 лет. Ранее он выступал за молодежный состав «Днепра-1».

По информации нашего источника, «Карпаты» также проявляют интерес к Владиславу Вакуле из «Миная», Виталию Дахновскому («Верес») и Богдану Кушниренко из «Полесья». Ведутся переговоры с двумя легионерами: правым полузащитником из Бразилии и центральным нападающим из Швеции. Проблемы с трансферами этих потенциальных новичков «зелено-белые» будут пытаться решить до 25 июля.

Очередной спарринг «Карпаты» проведут 14 июля – с «Буковиной».

Ранее мы сообщали, что новичок львовских «Карпат» Владимир Адамюк рассказал об ощущениях от своего перехода в состав львовян.

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инсайд Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Владислав Вакула Виталий Дахновский Богдан Кушниренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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