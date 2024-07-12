Карпаты нацелились еще на пятерых потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты», которые снова будут выступать в УПЛ, подписали контракт с опорным полузащитником Иваном Чабаном, которому 24 июля исполнится 18 лет. Ранее он выступал за молодежный состав «Днепра-1».

По информации нашего источника, «Карпаты» также проявляют интерес к Владиславу Вакуле из «Миная», Виталию Дахновскому («Верес») и Богдану Кушниренко из «Полесья». Ведутся переговоры с двумя легионерами: правым полузащитником из Бразилии и центральным нападающим из Швеции. Проблемы с трансферами этих потенциальных новичков «зелено-белые» будут пытаться решить до 25 июля.

Очередной спарринг «Карпаты» проведут 14 июля – с «Буковиной».

Ранее мы сообщали, что новичок львовских «Карпат» Владимир Адамюк рассказал об ощущениях от своего перехода в состав львовян.