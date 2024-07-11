АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»

Новичок львовских «Карпат» Владимир Адамюк прокомментировал ощущения от своего перехода.



«Очень рад присоединиться к «Карпатам», меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.

Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями».

Предыдущей командой Адамюка был «Днепр-1». В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.