АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»
Новичок львовских «Карпат» прокомментировал ощущения от своего перехода
Новичок львовских «Карпат» Владимир Адамюк прокомментировал ощущения от своего перехода.
«Очень рад присоединиться к «Карпатам», меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.
Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями».
Предыдущей командой Адамюка был «Днепр-1». В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назар Балаба не сыграет на юношеском чемпионате Европы
Они точно воспользовались той «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы