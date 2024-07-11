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  4. АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 16:40 | Обновлено 11 июля 2024, 16:44
993
0

АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»

Новичок львовских «Карпат» прокомментировал ощущения от своего перехода

11 июля 2024, 16:40 | Обновлено 11 июля 2024, 16:44
993
0
АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»
ФК Карпаты. Владимир Адамюк

Новичок львовских «Карпат» Владимир Адамюк прокомментировал ощущения от своего перехода.

«Очень рад присоединиться к «Карпатам», меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.

Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями».

Предыдущей командой Адамюка был «Днепр-1». В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Владимир Адамюк Днепр-1 трансферы УПЛ
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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