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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Испания была лучшей командой на Евро-2024»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 16:26 | Обновлено 12 июля 2024, 16:27
216
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Испания была лучшей командой на Евро-2024»

Главный тренер сборной Англии – о предстоящем финале

12 июля 2024, 16:26 | Обновлено 12 июля 2024, 16:27
216
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Испания была лучшей командой на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine

По словам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, чтобы победить Испанию в воскресном финале Евро-2024, его команде придется проявить «тактическое мастерство».

«Они по праву считаются фаворитами из-за того, что они сделали на этом турнире. Они были лучшей командой.

У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление.

Тактически мы должны быть идеальны, ведь они так хорошо играют. Но, знаете, мы все же в финале», – сказал Саутгейт.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Владимир Клепач Источник: BBC
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