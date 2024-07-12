Гарет САУТГЕЙТ: «Испания была лучшей командой на Евро-2024»

По словам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, чтобы победить Испанию в воскресном финале Евро-2024, его команде придется проявить «тактическое мастерство».

«Они по праву считаются фаворитами из-за того, что они сделали на этом турнире. Они были лучшей командой.

У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление.

Тактически мы должны быть идеальны, ведь они так хорошо играют. Но, знаете, мы все же в финале», – сказал Саутгейт.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.