Гарет САУТГЕЙТ: «Испания была лучшей командой на Евро-2024»
Главный тренер сборной Англии – о предстоящем финале
По словам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, чтобы победить Испанию в воскресном финале Евро-2024, его команде придется проявить «тактическое мастерство».
«Они по праву считаются фаворитами из-за того, что они сделали на этом турнире. Они были лучшей командой.
У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление.
Тактически мы должны быть идеальны, ведь они так хорошо играют. Но, знаете, мы все же в финале», – сказал Саутгейт.
Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.
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