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  4. Джошуа обратился к игрокам сборной Англии перед финалом Евро-2024
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 18:30 |
123
0

Джошуа обратился к игрокам сборной Англии перед финалом Евро-2024

Финал состоится 14 июня в 22:00

12 июля 2024, 18:30 |
123
0
Джошуа обратился к игрокам сборной Англии перед финалом Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Накануне матча бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа обратился к футболистам английской команды, для которых этот финал Евро станет вторым подряд.

«Я и моя семья полностью поддерживаем вас, у вас есть отличный шанс одержать победу. Вы прошли долгий путь, чтобы даже просто быть на Евро-2024 и представлять нашу страну. Поэтому ходите с гордостью, выходите и рычите, как львы», – сказал Джошуа.

В сборной Англии в воскресенье будет шанс впервые в истории выиграть титул чемпиона Европы по футболу.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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