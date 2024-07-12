Джошуа обратился к игрокам сборной Англии перед финалом Евро-2024

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Накануне матча бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа обратился к футболистам английской команды, для которых этот финал Евро станет вторым подряд.

«Я и моя семья полностью поддерживаем вас, у вас есть отличный шанс одержать победу. Вы прошли долгий путь, чтобы даже просто быть на Евро-2024 и представлять нашу страну. Поэтому ходите с гордостью, выходите и рычите, как львы», – сказал Джошуа.

В сборной Англии в воскресенье будет шанс впервые в истории выиграть титул чемпиона Европы по футболу.