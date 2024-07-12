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Германия
12 июля 2024, 15:18 |
363
0

Бавария хочет избавиться от игрока сборной Франции

Кингсли Коман может сменить клуб летом

12 июля 2024, 15:18 |
363
0
Бавария хочет избавиться от игрока сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

«Бавария» хочет во время нынешнего летнего трансферного окна продать вингера сборной Франции Кингсли Комана. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, желание «Баварии» избавиться от Комана связано с повышенной травматичностью игрока. Мюнхенский клуб хочет получить за игрока 50-60 миллионов евро.

Коман выступает за «Баварию» с 2015 года. Контракт 28-летнего француза рассчитан до лета 2027 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 5 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: L'Equipe
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