Бавария хочет избавиться от игрока сборной Франции

«Бавария» хочет во время нынешнего летнего трансферного окна продать вингера сборной Франции Кингсли Комана. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, желание «Баварии» избавиться от Комана связано с повышенной травматичностью игрока. Мюнхенский клуб хочет получить за игрока 50-60 миллионов евро.

Коман выступает за «Баварию» с 2015 года. Контракт 28-летнего француза рассчитан до лета 2027 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 5 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах.