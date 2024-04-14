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Германия
14 апреля 2024, 13:06 |
632
0

Бавария потеряла вингера до конца сезона

Кингсли Коман получил еще одну травму

14 апреля 2024, 13:06 |
632
0
Бавария потеряла вингера до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

«Бавария» официально сообщила о том, что французский вингер команды Кингсли Коман получил травму во время вчерашнего матча Бундеслиги против «Кельна» (победа 2:0). У него повреждение приводящей мышцы бедра.

По прогнозам врачей, Коман успеет восстановиться к началу лета. Это значит, что 27-летний футболист, скорее всего, больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне, но сможет выступить за сборную Франции на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Комана 5 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Бавария Кингсли Коман травма
Источник ФК Бавария
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