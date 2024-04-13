Бавария не сделала подарок Байеру, битва Боруссии Д и Лейпцига за топ-4
Байер может выиграть титул в воскресенье
Байер уже сегодня мог стать чемпионом Германии, но для этого нужно было дождаться неудачи Баварии в матче с аутсайдером Кельном. Однако мюнхенцы выиграли 2:0, а Леверкузену для чемпионства завтра нужно самим обыгрывать Вердер.
Мюнхенцы за пять туров до конца отстают от Байера на 13 пунктов.
В борьбе за четвертое место сражение продолжают Боруссия Дортмунд и Лейпциг, которые выиграли и имеют по 56 очков.
Чемпионат Германии. 29-й тур
Бавария – Кельн 2:0
Гол: Геррейру, 65, Мюллер, 90+3
Боруссия М – Боруссия Д 1:2
Голы: Вобер, 36 – Забитцер, 22, 28
Лейпциг – Вольфсбург 3:0
Голы: Ольмо, 13, Шешко, 68, Опенда, 81
Бохум – Хайденхайм 1:1
Голы: Шлоттербек, 90 – Шлоттербек, 81 (в свои ворота)
Майнц – Хоффенхайм 4:1
Голы: Буркардт, 47, Мвене, 51, Груда, 63, Онисиво, 88 - Кадерабек, 19
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