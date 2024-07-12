На Favbet з’явився розділ з прогнозами та статистикою Євро 2024

Популярний український букмекер відкрив для своїх користувачів ексклюзивний доступ до повної статистики Євро 2024 від Sportradar.



Відслідковуйте актуальні коефіцієнти на матчі Чемпіонату Європи з футболу та отримуйте детальну інформацію про ставки на фінал Євро 2024.

Протягом всього чемпіонату на сайті та в додатках Favbet.ua діє опція для ознайомлення з повною статистикою при переході через розділ EURO 2024 STATISTICS.

Тут є турнірна сітка, календар матчів, статистика та історія попередніх зустрічей команд, профайли гравців, коефіцієнти на майбутні матчі в «бет хабі» та багато інших даних.

«Фактично, це повноцінний аналітичний центр та гайд по Євро 2024, здатний замінити фанам одразу кілька ресурсів. При цьому ми максимально спростили інтерфейс та навігацію по розділу, щоб ним було легко користуватись навіть з мобільнихщ пристроїв», — кажуть у Favbet.

Новий розділ діятиме до завершення турніру та відкритий для всіх користувачів Favbet. На сайті він доступний у верхньому меню головної сторінки, а в додатках і у мобільній версії сайту — в розділі «Спорт».

Спеціально до Євро-24 у Favbet також запустили акцію «Євро Фанзона» з призовим фондом 2 000 2024₴. Учасники промо можуть виграти цінні призи, вгадуючи точні рахунки матчів та заробляючи бали за виграшні ставки.