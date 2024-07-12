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  4. РОДРИ: «У англичан талантливая команда, но у нас есть свои козыри»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 13:58 |
36
0

РОДРИ: «У англичан талантливая команда, но у нас есть свои козыри»

Вице-капитан сборной Испании ответил на пару вопросов накануне финала Евро-2024

12 июля 2024, 13:58 |
36
0
РОДРИ: «У англичан талантливая команда, но у нас есть свои козыри»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Вице-капитан сборной Испании Родри ответил на пару вопросов накануне финала Евро-2024.

– Вы уже победили трех чемпионов мира. Теперь идете за четвертым. Это гарантия того, что ваша команда сможет бороться за победу на ЧМ через два года?

– Давайте сосредоточимся на ближайшем будущем – на финале, который может вписать нас в историю. Он может сделать нас сборной с наибольшим количеством побед на чемпионатах Европы. Двигаемся шаг за шагом. Думать о далеком будущем, не зная, кто будет в команде, как она будет развиваться – это слишком далеко идущие планы, потому что футбол развивается очень быстро. Постепенно, завоевав Лигу наций, дойдя до этого финала, мы делаем маленькие шаги для создания наследия. Это наш менталитет.

– Что нужно сделать, чтобы победить Англию?

– Я их хорошо знаю, отлично понимаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, игроки, способные переломить ход игры, которые умеют управлять всеми аспектами игры. Они хорошо защищаются, могут атаковать, у них хорошая игра на стандартах. Нужно работать над тем, как нанести им ущерб. У нас есть свои козыри, уверенность в том, что мы можем их победить.

– Кого бы из англичан вы убрали?

– Их много. Мне очень нравится Фил Фоден, потому что я его знаю. Это игрок, которого нужно тщательно опекать, потому что у него врожденная способность двигаться в ограниченном пространстве. Но есть и много других игроков, которые могут нанести серьезный ущерб. Я не люблю сосредотачиваться на одном игроке. Мне нравится видеть всю картину Англии. И мы идем в бой с нашими козырями, на равных.

В финале Евро-2024 Испания сыграет против сборной Англии. Финальная встреча пройдет 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: AS
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