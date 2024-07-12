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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 07:47 | Обновлено 12 июля 2024, 08:05
566
0

Где смотреть онлайн финал Евро-2024 Испания – Англия

14 июля в 22:00 в Берлине пройдет финальный матч Евро-2024

12 июля 2024, 07:47 | Обновлено 12 июля 2024, 08:05
566
0
Где смотреть онлайн финал Евро-2024 Испания – Англия

14 июля в 22:00 на Олимпиаштадионе в Берлине, Германия, пройдет финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испания выиграла группу B, набрав 9 очков после трех побед подряд – над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте победила Грузию (4:1), Германию (2:1 в доп. время) и Францию ​​(2:1).

Англия заняла первое место в группе C с 5 очками, победив Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта победила Словакию в овертайме (2:1 в доп. время), в четвертьфинале обыграла Швейцарию (0:0, пен. 5:3), а в полуфинале одолела Нидерланды (2:1).

Испания трижды становилась чемпионом Европы (1964, 2008, 2012) и однажды выходила в финал (1984). Англия только раз играла в финале – проиграла Италии по пенальти на Уэмбли в финале Евро-2020.

Где смотреть онлайн финал Евро-2024 Испания – Англия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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