Новый тренер Барселоны отметился интересным моментом во время медосмотра

Тренер «Барселоны» Ханси Флик отметился интересным моментом во время медосмотра игроков.

По данным испанской газеты AS, Флик впервые попросил провести стоматологические обследования игроков во время их медицинских осмотров. Обычно они состоят из проверки стоп, кардиологии, анализа крови, а также общих измерений тела, но немецкий специалист добавил к этому набору обследований проверку состояния зубов.

Причина в том, что он и его команда считают, что состояние зубов может значительно повлиять на здоровье игроков. Проблемы с зубами могут привести к плохому пищеварению из-за невозможности эффективно пережевывать пищу, что, в свою очередь, влияет на мышцы и усвоение питательных веществ.

В свое время «Милан» отказался подписывать контракт с левым защитником Али Сиссоко из-за серьезного смещения зубов, которое, по их мнению, могло повлиять на его здоровье.



После завершения кампании 2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который стал чемпионом страны. Его место занят немецкий специалист Ханси Флик.