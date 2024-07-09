Флик нашел в Барселоне работу для бывшего подопечного по Баварии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился с предложением к испанцу Тьяго Алькантаре, который, напомним, накануне, 8 июля, объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Сообщается, что немец хочет видеть 33-летнего воспитанника каталонцев в своем тренерском штабе.

Тьяго рассматривает эту возможность и склоняется к тому, чтобы принять предложение Флика, вместе с которым он в составе «Баварии» выиграл требл в сезоне-2019/2020. Немецкий тренер видит в испанце связующее звено между ним и командой, а также персону, которая поможет ему освоиться в новой обстановке.