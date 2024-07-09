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Испания
09 июля 2024, 10:27 | Обновлено 09 июля 2024, 10:41
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0

Флик нашел в Барселоне работу для бывшего подопечного по Баварии

Немецкий тренер рассчитывает на Тьяго Алькантару

09 июля 2024, 10:27 | Обновлено 09 июля 2024, 10:41
530
0
Флик нашел в Барселоне работу для бывшего подопечного по Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился с предложением к испанцу Тьяго Алькантаре, который, напомним, накануне, 8 июля, объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Сообщается, что немец хочет видеть 33-летнего воспитанника каталонцев в своем тренерском штабе.

Тьяго рассматривает эту возможность и склоняется к тому, чтобы принять предложение Флика, вместе с которым он в составе «Баварии» выиграл требл в сезоне-2019/2020. Немецкий тренер видит в испанце связующее звено между ним и командой, а также персону, которая поможет ему освоиться в новой обстановке.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Тьяго Алькантара Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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