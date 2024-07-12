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  4. Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис в Украине
12 июля 2024, 13:27 |
285
0

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Уимблдоне

12 июля 2024, 13:27 |
285
0
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

12 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/2 финала испанец сразится с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, испанец выиграл 4 матча.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Лоренцо Музетти (№25 ATP) или Новаком Джоковичем (№2 ATP).

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смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024 Даниил Медведев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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