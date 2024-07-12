Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Уимблдоне
12 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче 1/2 финала испанец сразится с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисистов, испанец выиграл 4 матча.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Лоренцо Музетти (№25 ATP) или Новаком Джоковичем (№2 ATP).
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