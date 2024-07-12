ITF12 июля 2024, 13:19 |
29
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Олейникова не смогла выйти в 1/2 финала на турнире ITF в Румынии
Александра проиграла француженке Алис Тубелло
12 июля 2024, 13:19 |
29
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№403 WTA) не смогла пробиться в 1/2 финала на турнире ITF W35 в Бузэу (Румыния).
В матче 1/4 финала украинка уступила третьей сеяной француженке Алис Тубелло (№318 WTA).
Бузэу. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Алис Тубелло (Франция) – 6:2, 3:6, 5:7
В предыдущем раунде Олейникова остановила пятую сеяную.
Тубелло в полуфинале сыграет против Патриции Марии Тиг из Румынии.
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