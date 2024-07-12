Олейникова не смогла выйти в 1/2 финала на турнире ITF в Румынии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№403 WTA) не смогла пробиться в 1/2 финала на турнире ITF W35 в Бузэу (Румыния).

В матче 1/4 финала украинка уступила третьей сеяной француженке Алис Тубелло (№318 WTA).

Бузэу. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Алис Тубелло (Франция) – 6:2, 3:6, 5:7

В предыдущем раунде Олейникова остановила пятую сеяную.

Тубелло в полуфинале сыграет против Патриции Марии Тиг из Румынии.