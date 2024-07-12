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  4. Олейникова не смогла выйти в 1/2 финала на турнире ITF в Румынии
ITF
12 июля 2024, 13:19 |
29
0

Олейникова не смогла выйти в 1/2 финала на турнире ITF в Румынии

Александра проиграла француженке Алис Тубелло

12 июля 2024, 13:19 |
29
0
Олейникова не смогла выйти в 1/2 финала на турнире ITF в Румынии
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№403 WTA) не смогла пробиться в 1/2 финала на турнире ITF W35 в Бузэу (Румыния).

В матче 1/4 финала украинка уступила третьей сеяной француженке Алис Тубелло (№318 WTA).

Бузэу. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Алис Тубелло (Франция) – 6:2, 3:6, 5:7

В предыдущем раунде Олейникова остановила пятую сеяную.

Тубелло в полуфинале сыграет против Патриции Марии Тиг из Румынии.

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Александра Олейникова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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