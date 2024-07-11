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  4. Олейникова обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала на турнире ITF
ITF
11 июля 2024, 16:44 |
142
1

Олейникова обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала на турнире ITF

Александра одолела испанку на тай-брейке финальной парти

11 июля 2024, 16:44 |
142
1
Олейникова обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала на турнире ITF
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№403 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире ITF W35 в Бузэу (Румыния).

В матче второго раунда украинка переиграла пятую сеяную испанку Андреа Лазаро Гарсию (№367 WTA).

Бузэу. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Андреа Лазаро Гарсия (Испания, 5) – 6:4, 3:6, 7:6(3)

В следующем раунде Олейникова сразится против третьей сеяной француженки Алис Тубелло (№318 WTA).

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Александра Олейникова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Snooker
Вау великое достижение ,хороший результат 
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