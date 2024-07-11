ITF11 июля 2024, 16:44 |
142
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Олейникова обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала на турнире ITF
Александра одолела испанку на тай-брейке финальной парти
11 июля 2024, 16:44 |
142
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№403 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире ITF W35 в Бузэу (Румыния).
В матче второго раунда украинка переиграла пятую сеяную испанку Андреа Лазаро Гарсию (№367 WTA).
Бузэу. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Андреа Лазаро Гарсия (Испания, 5) – 6:4, 3:6, 7:6(3)
В следующем раунде Олейникова сразится против третьей сеяной француженки Алис Тубелло (№318 WTA).
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