Англия после Евро-2024 может войти в топовую европейскую компанию
Родоначальников футбола ждет финал турнира с командой Испании
В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Испании и Англии.
Английская команда в случае победы в решающем матче станет 11-й сборной, выигравшей когда-либо Евро.
На данный момент 10 сборных команд побеждали на чемпионате Европы. Это Германия, Испания, Италия, Франция, СССР, Португалия, Чехословакия, Нидерланды, Дания и Греция.
Лучшим результатом Англии на чемпионатах Европы является выход в финал Евро-2020, который проводился в 2021 году. Тогда англичане проиграли Италии в серии пенальти – 2-3 (основное и дополнительное время – 1:1).
Ранее стало известно, что в Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024.
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