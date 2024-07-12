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Англия
12 июля 2024, 13:00 | Обновлено 12 июля 2024, 13:09
317
0

Англия после Евро-2024 может войти в топовую европейскую компанию

Родоначальников футбола ждет финал турнира с командой Испании

12 июля 2024, 13:00 | Обновлено 12 июля 2024, 13:09
317
0
Англия после Евро-2024 может войти в топовую европейскую компанию
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Испании и Англии.

Английская команда в случае победы в решающем матче станет 11-й сборной, выигравшей когда-либо Евро.

На данный момент 10 сборных команд побеждали на чемпионате Европы. Это Германия, Испания, Италия, Франция, СССР, Португалия, Чехословакия, Нидерланды, Дания и Греция.

Лучшим результатом Англии на чемпионатах Европы является выход в финал Евро-2020, который проводился в 2021 году. Тогда англичане проиграли Италии в серии пенальти – 2-3 (основное и дополнительное время – 1:1).

Ранее стало известно, что в Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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