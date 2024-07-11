В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024

Испанское издание Mundo Deportivo дало оценку судейству немецкого арбитра Феликса Цвайера в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

«Пенальти, назначенный ВАР за опасную игру Дюмфриса на Кейне, был очень странным. Это привело к ничьей и началу камбэка после великолепного гола Хави Симонса. Случился момент, который судья не увидел, когда Кейн пробил и из-за инерции удара его нога столкнулась с ногой защитника, желавшего предотвратить удар.

Контакт очевиден, но кто кого бьет? Сколько штрафов будет назначено, исходя из этого критерия, если игрок после удара ударит другого игрока, а мяч уже находится в облаках? Во втором тайме немецкий арбитр Феликс Цвайер вел себя потрясающе. Никакого грабежа, вошедшего в историю футбола. Ничего такого, на что Куман мог бы горько жаловаться», — написано в отчете Mundo Deportivo о полуфинальном поединке Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Англия возьмет трофей Евро-2024, в финале которого ее ждет встреча с командой Испании.