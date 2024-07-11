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Испания
11 июля 2024, 10:50 | Обновлено 11 июля 2024, 10:53
2321
9

В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024

Феликсу Цвайеру досталось

11 июля 2024, 10:50 | Обновлено 11 июля 2024, 10:53
2321
9
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанское издание Mundo Deportivo дало оценку судейству немецкого арбитра Феликса Цвайера в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

«Пенальти, назначенный ВАР за опасную игру Дюмфриса на Кейне, был очень странным. Это привело к ничьей и началу камбэка после великолепного гола Хави Симонса. Случился момент, который судья не увидел, когда Кейн пробил и из-за инерции удара его нога столкнулась с ногой защитника, желавшего предотвратить удар.

Контакт очевиден, но кто кого бьет? Сколько штрафов будет назначено, исходя из этого критерия, если игрок после удара ударит другого игрока, а мяч уже находится в облаках? Во втором тайме немецкий арбитр Феликс Цвайер вел себя потрясающе. Никакого грабежа, вошедшего в историю футбола. Ничего такого, на что Куман мог бы горько жаловаться», — написано в отчете Mundo Deportivo о полуфинальном поединке Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Англия возьмет трофей Евро-2024, в финале которого ее ждет встреча с командой Испании.

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Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 9
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chirk
Це називаеться накладка, за це постійно фоли дають
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+1
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GloryUkraine
Кому-кому, а якраз,що іспанцям про пенальті нема що коментувати.
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+1
🇺🇦💪
А чому іспанці мовчали коли суддя не призначив пенальті за гру рукою кукурелі???🤯
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+1
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serhiy
Дуже радий за іспанців, це їм повернулося за пенальті Кукареля ! 
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0
luceorius
 Якщо два ексзахисники  збірної Англії майже в унісон пишуть, що пенальті не  було, то очевидно, що судді в даному випадку підіграли англійцям. 
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0
Samuel
Нікудишній суддя. Не рівень Євро, максимум друга бундесліга, в Англії таке б навіть не переглядав сам ВАР
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-2
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