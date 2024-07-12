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  4. Не 300 миллионов. Экс-капитан Динамо назвал реальную цену на Шапаренко
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 12:21 |
460
0

Не 300 миллионов. Экс-капитан Динамо назвал реальную цену на Шапаренко

Николай Морозюк высказался об украинском полузащитнике

12 июля 2024, 12:21 |
460
0
Не 300 миллионов. Экс-капитан Динамо назвал реальную цену на Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк назвал цену на украинского футболиста «сине-белых» Николая Шапаренко.

«Цена на Шапаренко? Лично мое мнение – 25-30 миллионов евро. Шапаренко очень классно сыграл на Евро-2024 против Словакии (2:1). Николай показал лидерские качества, был выбран «Львом матча».

Ему хорошо подошла бы Ла Лига. Шапаренко классно работает с мячом, является умным футболистом, уверен в себе, спокоен. В Серии А и Бундеслиге он не затеряется», – сказал Морозюк.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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Динамо Киев Николай Морозюк Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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