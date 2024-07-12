Топовый одноклубник Мудрика огласил задачу Англии на финал Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер, который на клубной уровне защищает цвета лондонского «Челси», где играет украинец Михаил Мудрик, поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы 2024 со сборной Испании.

«Очевидно, что эта игра должна изменить наши жизни, жизни наших семей и заставить всех гордиться нами. Это то, что мы пытаемся сделать. Думаю, если ты вышел в финал, то должен довести дело до конца.

Круто выйти в финал, и нужно наслаждаться этим, потому что подобных моментов в жизни не так много. Все очень хотят победить», – заявил Палмер.

Финал Евро-2024 Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июня, начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее Коул Палмер назвал условие для будущих успехов «Челси».