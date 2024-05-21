Топ-одноклубник Мудрика назвал условие для будущих успехов Челси

Полузащитник «Челси» Коул Палмер дал оценку сезону-2023/2024 в исполнении лондонской команды, цвета которой, напомним, защищает украинской полузащитник Михаил Мудрик.

«За последние пять матчей мы стали более сплочёнными, чем в начале сезона. Происходит много всего.

Тиаго Силва – один из лучших центральных защитников в футболе. Настоящая легенда. У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие свершения», – признался Палмер

«Челси» финишировал на 6-й позиции в АПЛ-2023/2024, набрав 63 очка.

В нынешнем сезоне 22-летний Палмер провел 48 матчей, забил 27 голов, сделал 15 ассистов.

Ранее Коул Палмер назвал «виновного» в последних успехах «Челси».